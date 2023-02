Liliana Rodríguez rompe el silencio sobre La Casa de los Famosos

Pese a que muchos apostaban por Liliana Rodríguez como una de las posibles finalistas en la Casa de los Famosos 3, la artista fue la segunda expulsada y con ella sus ganas de que la conocieran más y mejor, más allá de sus asuntos familiares.

Y sobre la interrogante de ¿qué pasó que no está en el reality? Ella misma lo contó en un en vivo en Instagram donde no se calló nada.

La cantante habló de una supuesta mano negra e incluso manipulación.

«Mi vida no la decide ni Endemol, ni Telemundo, ni nadie, la decide Dios nada más», expresó. También contó por qué no está más en las galas.

«No he ido, no porque me haya negado, sino porque simplemente no me han llamado. Yo prefiero quedarme tranquila y no preguntar el porqué, porque Dios está en control de todo… Por supuesto, si me invitan, yo voy a ir con gusto a hacer lo mismo que hice en la primera. En la primera estaban buscando un circo romano sangriento y Dios no lo permitió. Pero yo lo respeto y siempre voy a hablar con la verdad», explicó.

Además, anunció que era conocedora de un rumor sobre lo que podría ocurrir la semana octava en la casa. Y, de ser cierto, aseguró que conectaría con todos para hablar de ello y confirmar lo que ya sabía antes de que pasase.

«Estoy en realidad más dentro de LCDLF que fuera, no les puedo decir más pero pase lo que pase vamos de la mano de Dios y juntos adelante. Adelanto una cosita. Metieron gente para armar conflicto porque había demasiada paz y demasiada armonía», expresó.

Además, Liliana aseguró que al programa le cuesta darle al público lo que este en realidad quiere ver. «Quizá esta ecuación cambie al final de la temporada, quizá», dijo con cierto misterio.

Para la hija de José Luis Rodríguez ‘El Puma’ muchos han entrado a la casa con sus familias y sus problemas, por ejemplo Juan Rivera. Ella lo tuvo claro desde el principio, la protagonista era su persona, no sus asuntos familiares, y durante sus dos semanas de reality, así fue, no entró en temas escabrosos de sus vivencias pasadas y públicas.