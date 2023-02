El contundente mensaje de Karol G para quienes criticaron su cuerpo

Luego que Karol G y Romeo Santos realizarán varias publicaciones en redes sociales anunciando una nueva colaboración musical que se estrenará este jueves 2 de febrero, han sido muchos los comentarios y expectativas al respecto .

La artista aprovechó para subir varias fotos en su Instagram en las que aparece posando muy atractiva sobre una cama, con una luz tenue y utilizando un atractivo atuendo.

Aunque para muchos fue bien recibida, otros empezaron a generar comentarios e incluso sospechas de un embarazo.

En estos comentarios, una internauta escribió que al parecer las fotografías se las había hecho el peor enemigo de la cantante, pues, según ella, las instantáneas no le favorecen a Karol G pues se le ve barriguita.

“Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo no le favorece en nada se le ve una barriguita y ahora no es que me caigan pues que es mi humilde opinión”, escribió la seguidora.

Karol G respondió a las críticas

Karol G vio el mensaje y tuvo que salir a responder a través de una historia en su cuenta de Instagram en la que publicó un pantallazo del mensaje y le escribió un mensaje, aclarando que las instantáneas se las tomó una de las mejores fotógrafas que ha conocido, luego agregó que si su barriga se ve así es porque así es y no buscaba que se viera diferente, además recordó al seguidor que le regaló un perro caliente en uno de sus shows.

“Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas no se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues, es mi cuerpo y es así.. entonces para que buscar que me quede diferente si ES ASÍ y la barriguita fue por el Hot dogsito que me regaló alguien estos días en un show …”, respondió Karol G.

Por último, aclaró que hace mucho no estaba tan juiciosa con el ejercicio y le recomendó a sus seguidores que nunca dejen que los comentarios como el que le hicieron a ella, distorsionen la forma hermosa de cómo se ven y que destaquen lo que es real.

“Todos los cuerpos son diferentes … Todos son bonitos tal y como son … que chimba la diversidad y más allá, que lindo es ver lo real y no lo efímero W (Gracias de verdad a las personas que lo hacen) … Han pensado alguna vez qué hay personas que de verdad están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades como para preocuparnos por una celulitis, una arruga o un gordito NORMAL ??? Mmm … Espero que no .. quiéranse mucho pues !!!”, agregó.