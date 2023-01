Lionel Messi: «El Mundial cierra el círculo de mi carrera profesional»

En la primera entrevista que brinda tras la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, en diciembre pasado, el capitán de la Selección Argentina de Fútbol, Lionel Messi, admitió que le hubiese gustado que Diego Armando Maradona le entregara el máximo trofeo; aunque afirmó que su figura estuvo presente durante el torneo.

«Me hubiese gustado que Diego me entregue la Copa o que por lo menos vea a la Argentina campeón del mundo, con lo que amaba a la Selección. Hubiese sido linda esa foto», expresó Messi, en diálogo con la radio Urbana Play.

Luego, el 10 relató el momento del beso al trofeo de la Copa del Mundo antes de la entrega oficial: «La vi ahí y no podía no hacer lo que hice. La Copa me llamaba y me decía ‘vení, agarrame’. La vi que brillaba en ese estadio hermoso y no lo pensé», contó.

El capitán del seleccionado argentino aseguró, además, que la conquista del Mundial Qatar 2022 «cierra el círculo» de su carrera deportiva; y que a sus 35 años transita la etapa final, con una impresionante estadística de 1006 partidos, 794 goles, 42 títulos y 78 premios individuales, entre ellos, 7 Balones de Oro.

«Lo había dicho años atrás: sabía que Dios me lo iba a regalar, que lo tenía reservado para mí. Si hubiera podido elegir un momento para ganarlo, hubiera sido éste. El Mundial cierra el círculo de mi carrera profesional», reseñó TELAM.

