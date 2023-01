Osmel Sousa habla de su orientación sexual en «La Casa de los Famosos»

«La Casa de los Famosos» ha sido la oportunidad perfecta para que Osmel Sousa abra su corazón y cuente detalles de su vida que quizás pocos conocían, como su experiencia prácticamente nula en el amor con las mujeres.

Durante este 20 de enero, el experto en belleza contó que nunca ha intimado con una dama y que desde pequeño notó que era homosexual.

“Desde que yo era chiquito a mí me gustaban las cosas de misses. Yo quería vestirme de Rapunzel”, dijo.

El público no dudó en reaccionar ante una confesión tan personal y por eso se leyeron mensajes como: “Debió responder como Juan Gabriel, ‘lo que está a la vista no se pregunta’… eso me parece una pregunta impertinente”, “¡Un aplauso a este tipo que representa claramente lo que un heterosexual confundido le pregunta a una persona abiertamente homosexual”, “Lo que no lograron los periodistas hacer que Osmel hable de su vida privada los famosos sí. Es que son chismosos pero duro jajaja”.//Con información de La Vibra

Cactus24//21-01-2023

