«Winnie the Pooh: Blood and Honey» llegará al cine convertido en todo un asesino

El inocente, cálido, tierno y amigable oso Winnie The Pooh de Disney llega este año a las salas de cine de España convertido en todo un asesino, mientras que en Estados unidos se tiene previsto que se proyectará el 15 de febrero.

La cinta audiovisual que lleva por nombre ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’, presenta la nueva versión de los personajes de dibujos animados Pooh y Piglet, llenos de crueldad y maldad en un ambiente hostil y violento de la mano del el director y guionista del slasher, Rhys Frake-Waterfield (‘Firenado’, ‘Rise of the Loch Ness’).

La historia narra cuando Christopher Robin decide marcharse del hogar para comenzar sus estudios en la universidad, por lo que los personajes se sienten abandonados y traicionados por su amigo lo que desata una ola de acontecimientos cargados de rabia e impotencia ante la ausencia del joven. Por lo que estarán dispuestos a asesinar a todo aquel que se les cruce en el camino.

Disney perdió los derechos de la obra original del personaje desde enero del 2022 y pasaron a ser de dominio público.