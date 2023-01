Buzos graban a un calamar gigante en la costa japonesa

Tanaka Yosuke y su esposa Miki vieron a la criatura en la superficie del agua cerca de la península de Nekozaki en la ciudad de Toyooka, prefectura de Hyogo, en el oeste de Japón el pasado viernes por la noche.

La pareja son instructores de buceo con base en la región.

Dicen que el calamar medía unos 2,5 metros de largo y que lo vieron nadar mientras movía lentamente sus largos tentáculos.

Now a giant squid was caught on video by a diver at a beach in Toyoka city in Hyogo! 🦑 #giantSquid #Japan pic.twitter.com/JOTVq6T20A

