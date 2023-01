Intentó secuestrar a la empleada del autoservicio (+video)

La policía había publicado imágenes de vigilancia tomadas poco después de las 5 a.m. del lunes que parecían mostrar a un hombre en una camioneta Chevrolet Silverado agarrando la muñeca de una empleada e intentando enlazar una especie de cinta en su cuello para arrastrarla hacia su vehículo.

El video mostró a la empleada liberarse cuando el hombre dejó caer el dinero y se alejó a toda velocidad.

La policía notó que el conductor tenía un tatuaje con el cual logró identificar.

The Auburn Police Department is asking for any information to help identify a suspect that attempted to abduct a barista during the early morning hours of 1/16/2023. pic.twitter.com/w8qzJQs5ZA

