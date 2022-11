Tren de Aragua extorsiona a congresista peruano

El congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante denunció que el Tren de Aragua le exige dinero para no atentar contra su integridad y la de su familia.

“Somos una mafia organizada aliada con el Gobierno, somos una organización muy reconocida en el Perú como ‘El tren de Aragua’ de Venezuela”, dijo un desconocido vía telefónica a Muñante mientras se encontraba en vivo frente a diferentes medios de comunicación.

Aseguró que es la primera llamada de este tipo que recibe. “Supuestamente, hay gente que ha puesto dinero por mi cabeza y ellos me ofrecen una especie de tregua donde dicen que me van a proteger, pero quieren, seguramente, que les pague para que me cuiden … son esos tipos de cupos que se cobran por dar seguridad”, expresó.

Según Infórmate Perú, el tercer vicepresidente del Congreso cree que esta amenaza obedecería a que “en estos momentos estamos discutiendo la ley de suspensión presidencial”. “Me han visto muy firme en mi posición con el Gobierno de turno, parece ser que esto está preparado”, manifestó.

“No quiero desvirtuar esta denuncia. No podemos tomar muy ligero las cosas (…). Creo que esto está direccionado, no puede ser una casualidad. Estaría responsabilizando directamente al Gobierno. Nunca me ha ocurrido este tipo de cosas”, indicó Alejandro Muñante.

CACTUS24 29-11-22