Pasajero cayó de un crucero y lo encontraron con vida 15 horas después

Según los reportes, el pasajero cayó por la borda del crucero después de pasar tiempo con su hermana y quedarse en un bar hasta las 23:00 horas. Después desapareció tras haber ido al baño y no haber regresado. El crucero se dirigía a la costa de Cozumel, en Quintana Roo, México.

Imágenes publicadas en redes sociales muestran el momento en que la Guardia Costera de Estados Unidos rescata al hombre mientras permanecía en el agua. Los rescatistas llegaron en un helicóptero del cual bajaron una canasta para el rescate. Los reportes de las autoridades indican que el hombre sufría hipotermia y deshidratación.

Fueron varios los equipos de rescate que recorrieron el área hasta localizar al hombre el jueves por la noche a aproximadamente 30 km. de la costa de Luisiana, en Estados Unidos.

El teniente de la Guardia Costera, Seth Gross, informó que el sujeto podría haber estado en el agua durante más de 15 horas. “Es el tiempo más largo del que he oído hablar, y es solo uno de esos milagros del Día de Acción de Gracias”, dijo Gross.

SOUND ON: Carnival officials ask for the person who sighted the man overboard to contact their team onboard. WDSU has not received word from Carnival or the U.S. Coast Guard at this time regarding the man overboard the Carnival Valor.

