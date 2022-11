A prisión preventiva peruano sospechoso de asesinar a mexicana que conoció por redes sociales

El Poder Judicial de Perú declaró fundado el pedido de la Fiscalía de prisión preventiva por 9 meses contra Juan Pablo Villafuerte, por el presunto feminicidio de la ciudadana mexicana Blanca Arellano.

El fiscal que pide prisión preventiva para Villafuerte, considera que se cumple el peligro de fuga y peligro de obstaculización por parte del investigado.

“Tienes a una persona asesinada y en tanto tienes una persona que lo que hizo fue obstruir la averiguación de la verdad, darse a la fuga, poner trabas, destruir evidencia de la habitación número 5, la forma cómo asesinó a la imputada retirándole la piel del rostro, los pulpejos dactilares, la piel donde se encontraba su tatuaje. Se cumple la trilogía para solicitar la prisión preventiva”, expresó.

La mexicana Blanca Olivia Arellano Gutiérrez desapareció en Huacho, Perú, el 7 de noviembre de 2022; de acuerdo con su sobrina Karla Arellano viajó al país sudamericano para conocer a su novio Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto.

Ambos, detalló en un hilo de Twitter, tenían una relación en línea que marchaba muy bien.

Karla apuntó que fue el 7 de noviembre cuando se dejó de tener contacto con su tía Blanca Olivia, por lo que se puso en contacto con Villafuerte Pinto y este le contestó que no sabía nada de su tía Blanca Olivia pues se había marchado por mutuo acuerdo.

«No podía darle la vida que ella quería y bueno, en pocas palabras se aburrió de mí, se fue a Lima a buscar boleto (un vuelo) para México… Espero llegue bien allá, seguro su chip dejó de funcionar o la batería, en fin, hasta pronto Karla», fue la respuesta de Villafuerte Pinto a Karla Arellano, misma que empezó a sospechar del sujeto tras estos mensajes.

Villafuerte Pinto le mostró incluso conversaciones a Karla Arellano donde se despedía de Blanca Olivia: »Hola, espero que te vaya muy bien a Lima, te extrañaré pero no pude retenerte más», decía el mensaje, y agregó que tuviera cuidado en el metro de la capital peruana por los robos. Blanca Olivia presuntamiento respondió con un sticker y un «ok».

Karla Arellano solicitó ayuda a diferentes autoridades de México y Perú bajo el hashtag #NosFaltaBlanca, obteniendo respuestas sólo del país sudamericano. Indicó en redes sociales a Villafuerte Pinto como la última persona que vio con vida a Blanca Olivia y su poca cooperación en la búsqueda de su tía.

El sujeto publicó en redes sociales que él «no era ningún novio, ella se encontraba como indigente sin lugar donde vivir, y mi único delito fue alcanzarle dinero de vez en cuando para que pueda comer, en su mal estado de salud mental habrá confundido las cosas y su sobrina no puede andar colgando mis fotografías como si yo fuese un criminal, eso está mal en todas las redes sociales, yo no me escondo de nadie porque no hice nada malo», contradiciendo las conversaciones iniciales con Karla Arellano.

El cadáver no tenía ningún tipo de órganos, de acuerdo con Marco Collantes, de la Fiscalía Penal de Huaura, por lo tanto si la prueba sale positiva Blanca Olivia pudo ser víctima del tráfico de órganos.

