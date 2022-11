Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sorprenden con foto juntos

Esta imagen al instante ha causado muchas impresiones en redes sociales, y aficionados la consideran ya como la mejor fotografía del año.

«La victoria es un estado de ánimo», reza la publicidad dada a conocer este sábado en redes sociales. El trabajo artístico pertenece a la estadounidense Annie Leibovitz, considerada la mejor fotógrafa del mundo y famosa, entre otros, por ser la última persona en retratar al músico John Lennon.

Victory is a State of Mind. @Cristiano and #LionelMessi captured by @annieleibovitz for @LouisVuitton. In addition to a long tradition of crafting trunks for the world’s most coveted sporting trophies, the Maison celebrates two of the most talented football players today. pic.twitter.com/AU9kPyI2wL

— Louis Vuitton (@LouisVuitton) November 19, 2022