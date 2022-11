Copa del Mundo de Catar se inaugura con una ceremonia de recuerdo a la historia del torneo

Aproximadamente una hora y cuarto antes del pitido inicial del Catar-Ecuador, el duelo con el que arrancará la primera Copa del Mundo en un país árabe, se celebró la ceremonia de apertura que duró 30 minutos en el espectacular estadio Al Bayt de Al Khor, el más alejado de Doha, a algo más de una hora de trayecto del centro de la capital catarí, destacó AFP.

Sobre un fondo negro, la ceremonia comenzó con un guiño al estilo de vida tradicional en el desierto, con unos camellos sobre unos bancos de arena que dibujaban el mapa del mundo.

Jungkook of BTS and Qatari singer Fahad Al Kubaisi showcase stunning performance of 'Dreamers' during the Opening Ceremony of the FIFA World Cup Qatar 2022. #Qatar2022 #FIFAWorldCup #FIFAWorldCupQatar2022 #Dreamers #Dreamers2022 #BTS #Jungkook #FahadAlKubaisi pic.twitter.com/b3sNrsCBEI

Con la narración del actor estadounidense Morgan Freeman, presente en el estadio, el acto pasó a ser un homenaje al hincha, con cánticos de todas las aficiones y unas camisetas gigantes representando los equipos presentes en este Mundial, además de las banderas de los países participantes.

JEON JUNGKOOK JUST DID THAT. DID YOU SEE THAT???? HE JUST OPENED AT THE FIFA WORLD CUP #FIFAWorldCup #DreamersOutNow#Dreamers2022 #DreamersByJungKook#DreamerFifa2022pic.twitter.com/p88e8gmfQU

— ⟭⟬B-ChimChim INDIGO (slow) ⟬⟭⁷🐋💜 (@ForeverPurple23) November 20, 2022