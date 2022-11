La historia del origen de Rocket se revelará en Guardians of the Galaxy 3

Según Guardianes de la Galaxia Vol. 3, el director James Gunn, la próxima película finalmente profundizará en las raíces emocionales de Rocket.

El equipo de superhéroes titular ha aparecido en varias otras películas de MCU, más recientemente en Thor: Love and Thunder, aunque Guardians of the Galaxy Vol. 2 se lanzó en 2017. Además del próximo especial navideño de Guardianes de la Galaxia, Star-Lord de Chris Pratt, Gamora de Zoe Saldana, Drax de Dave Bautista, Rocket de Bradley Cooper y Groot de Vin Diesel regresarán en la tercera y última entrega de James La trilogía de Gunn, Guardianes de la Galaxia Vol.

A pesar de que todavía hay muchas preguntas sin respuesta sobre cómo Guardians of the Galaxy Vol. 3 concluirá la historia del equipo titular, el director James Gunn reveló recientemente en una entrevista con ComicBook.com que la película se centraría en la historia de fondo de Rocket.

El director es cauteloso acerca de revelar demasiados spoilers de la futura película, pero insinúa que los antecedentes de Rocket serán el centro principal del drama emocional general que tiene en mente.

Explicando el origen de Marvel de Rocket Raccoon

Si bien la experimentación genética de Rocket se expone brevemente en la primera película de Guardianes de la Galaxia, el personaje tiene una larga historia en los cómics de Marvel. Los cómics indican que un equipo de robots inteligentes encargados de cuidar un planeta de humanos con enfermedades mentales realizó las pruebas en Rocket.

Para poder reubicarse en la otra mitad del mundo, los robots produjeron Rocket Raccoon (y otras especies) para tomar efectivamente su posición como guardianes. El primer Guardianes de la Galaxia no entra en detalles sobre esto, pero menciona de pasada el planeta natal de Rocket, «Halfworld».

Es seguro asumir que habrá similitudes entre la historia de fondo de Rocket en el UCM y los cómics, aunque la mención de Guardianes de la Galaxia a Halfworld no lo confirma. En los cómics, Rocket y los otros animales cuidan de los humanos enfermos del planeta después de que los guardianes de los robots los dejen atrás. Incluso Hulk une fuerzas con Rocket en un momento para defender Halfworld y salvar a su novia secuestrada Lylla. Aunque no se sabe cuánto del pasado de Rocket se cubrirá en Guardians of the Galaxy Vol. 3, puede ayudar a explicar por qué es como es.