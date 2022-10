Primeras imágenes de Piqué tras el nuevo vídeo de Shakira

Gerard Piqué no consigue librarse de Shakira, y eso que cada vez lo intenta más y más. El futbolista del Barça ya está haciendo su vida con su nueva pareja, Clara Chía, con la que se rumorea que ya quieren vivir juntos (él ya habría comprado una casa cerca de su antiguo hogar que estiman en unos 4 millones de euros) y no descartaría tener más hijos a pesar del poco tiempo que llevan saliendo. Sin embargo, la cantante sigue, y va a seguir, muy presente en la vida de Gerard, ya no sólo por los hijos que tienen en común, motivo por el que tendrán que seguir reencontrándose, sino porque la ex pareja vuelve a ser noticia por el último single de ella.

Shakira acaba de estrenar el videoclip para la canción ‘Monotonía’, donde habla claramente de una relación rota, en la que reconoce que ‘lo veía venir’, que ‘sabía que pasaría’, le pide al ex que deje de poner excusas y echa la culpa a la monotonía en la relación. Unas letras que ya generaron polémica porque se han interpretado como una indirecta a su ruptura con Piqué… y ahora todos buscan la reacción de él, agrega el medio Diez minutos.

Como suele ser habitual en el futbolista, ha respondido a la pregunta sobre el videoclip con indiferencia, una actitud que no le ayuda nada después de saberse que Shakira le ‘perseguirá’ hasta su trabajo: el Barcelona FC ha firmado un contrato con la plataforma de música Spotify por la que tendrán que lucir en las camisetas el logo de algunos de los artistas más exitosos… y ya se ha sabido que en breve Piqué (y todo el quipo) tendrá que ‘envainársela’ y lucir en la pechera el nombre de su ex.

Cactus24//20-10-2022