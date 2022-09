Daniel Sarcos tuvo ataques de ira que lo llevaron a la cárcel

Anuncios Google

Recientemente, el conductor y presentador de Venezuela, Daniel Sarcos, reveló en una entrevista muy emotiva ciertos episodios de su vida que eran desconocidos por sus más fieles seguidores.

El artista explicó que durante muchos años de su vida se mantuvo sumergido en problemas de ira que lo llevaron a tener muchas discusiones e incluso por eso terminó en la cárcel. Asimismo, argumentó que la vida para sus padres no fue nada sencilla cuando él estuvo bajo su tutela, debido a que era muy desordenado y problemático.

Él relato “Yo era parrandero, desordenado, busca pleitos, era una cosa increíble. Mi papá no sabes cuantas veces me tuvo que buscar en la prefectura de San Francisco. Me tenían detenido porque terminé en una fiesta a golpes”.

Asimismo, Sarcos explicó que nunca ha sido una persona fácil y que ahora direcciona su agresividad para su carrera y ya dejó de ser una persona violenta.

“Estuve en manos de especialistas para manejar la ira, perdía la cabeza con facilidad”, contó que esto ocurría mientras era animador de Sábado Sensacional.

Con información de GossipVzla

Cactus24//30-09-2022