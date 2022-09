Cabello ordenó a «jefes de calle» buscar niños para el inicio de clases

Anuncios Google

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, juramentó este jueves 29 de septiembre a los denominados «jefes de calle», instruyéndole la tarea de buscar y canalizar la ayuda que sea necesaria para que todos los niños puedan comenzar clases sin problemas.

Se tiene previsto que el año escolar 2022-2023 de forma presencial de inicio el próximo lunes 3 de octubre en todos los niveles.

Hay que recordar que el chavismo este año realizó unas elecciones internas para elegir los cargos de «jefes de calle», los cuales, son la base estructural del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con la intención de empezar a prepararse de cara a la elección presidencial de 2024.

Mientras que la oposición organiza unas primarias para elegir a un candidato que representen a la mayoría de las fuerzas contra el chavismo.

Asimismo, el primer vicepresidente del del PSUV señaló que los militantes del partido deben afrontar el problema de baja escolaridad por la falta de recursos de muchas familias.

«La derecha (refiriéndose a la oposición venezolana) gobernando el país no se va a preocupar de los niños que no estudian (…), eso no existe en ningún lado, vamos a encontrar casos graves (…), y no ha que negar que existen ni esconderse de ellos», dijo durante un evento con los militantes del partido en Monagas.

Cactus24 (30-09-2022)