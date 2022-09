Diosdado criticó la visita de Olga Tañón a Venezuela

Anuncios Google

La cantante puertorriqueña Olga Tañón llegó este martes 27 de septiembre a Venezuela por el concierto que ofrecerá el próximo sábado 01 de octubre en el Poliedro de Caracas. A pesar de las amenazas y el rechazo del diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, pisó de nuevo el suelo del país que apoyó tanto su carrera artística.

Durante su programa Con el Mazo Dando ayer miércoles #28Sep, Cabello aprovechó para leer varios tuits que ha publicado la cantante sobre la grave situación que ha vivido Venezuela en todos estos años, a lo que Diosdado respondió: «Se acabó el sufrimiento porque ella está aquí”.

Asimismo, aseveró que el hecho, que tanto ella, como otros cantantes críticos a Maduro estén cantando en Venezuela, «es un gran golpe para los escualidos».

«Lo mismo que dije la vez pasada, esto es un golpe a los escuálidos, a los que pusieron sus esperanzas en que la opinión de cuatro artistas pagadas iban a tumbar al gobierno, y ahora los ven aquí en Venezuela», insistió.

También criticó a los artistas porque no se han «disculpado» con el país. «No hay verguenza, no hay una disculpa de que se equivocaron y que no debieron meterse, porque no es su problema, porque ellos lo que hacen es cantar. Nicolás es el presidente Olga, no ha cambiado, y el pueblo venezolano es el mismo».

«Hay que ser coherentes en la vida. Falta coherencia en la vida. A veces la plata vence esas cosas, gente que uno cree que es coherente, pero cuando escuchan ‘plata’…», arremetió Cabello.

Asimismo, el número dos del chavismo, lamentó que se enteró tarde de la llegada de la boricua al país, porque le hubiese gustado ir a saludarla, agrega la información de Alberto News.

Cactus24//29-09-2022