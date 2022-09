Danny Ocean criticó las nominaciones a los Latin Grammys

Anuncios Google

Tras conocerse las nominaciones de los Latin Grammy, el cantante venezolano Danny Ocean condenó a la academia y cuestionó que él y otros artistas con estilos diferentes no figuraran en ninguna categoría.

En Twitter, el intérprete de Me rehúso y Fuera de mercado criticó que artistas como él, que trabajan duro, no hayan sido tomados en cuenta en ninguna terna. Aunque aclaró que no se siente dolido, dio a entender que su música nunca ha sido valorada en esta premiación.

“¿Acaso la música que hacemos muchos que nos la sudamos es tan diferente que no saben donde ponerla?”, empezó su tuit.

“@LatinGRAMMYs, no quiero sonar llorón de ni nada, pero con tanta música en la calle y tantas cosas creativas sucediendo… todos los años siempre son los mismos. ¡¡¡Qué aburrimiento!!!”, remató su publicación, que al cierre de esta nota había registrado casi 1.700 retuits y más de 13.000 ‘me gusta’.

