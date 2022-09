Caen otros cómplices del “Conas” en Maracaibo (Fotos)

Anuncios Google

Con la detención de dos hombres y una mujer, son ocho los cómplices del “Conas”, detenidos durante las últimas horas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Los tres detenidos cooperaban con el grupo hamponil liderado por Oscar Enrique Guzmán Chirinos (31), apodado «El Conas», quien mantiene en zozobra a comerciantes y residentes del estado Zulia.

Como Argelia De Jesús Pirela De Cristalino (33), apodada La Barbie, Yhoiser Ramón Cubillan Villalobos (38), apodado Cubillan y Ángel Renato Barboza Revilla (21), apodado El Gago, fueron identificados en redes sociales del comisario Douglas Rico director del Cicpc.

El Cicpc los ubicó en periferias del municipio Maracaibo, estado Zulia, luego de comprobar que, eran encargados de suministrar información de Instituciones del Estado, comerciantes y locales comerciales al líder negativo de esta banda apodado el Conas, para que éste, los contacte e inicie las extorsiones y atentados contra quienes se niegan a cancelar el dinero exigido.



Tras su detención se les ubicaron tres celulares, donde se evidencian las comunicaciones que sostienen con el líder hamponil y se recuperó un Ford Fusion, placa ACX93I, utilizado como medio de comisión, ya que llevaban de manera oculta dos artefactos explosivos tipo granada.

Previamente, el director nacional del Cicpc, Douglas Rico, detalló en sus redes sociales que tras el dispositivo de seguridad que se realizó en el sector El Lucero, municipio Cabimas, estado Zulia, se ubicaron a: Lucia Lourdes Acosta De Guzmán (31), Rubén Antonio Guzmán Aldana (45), Cesar Enrique Guzmán Aldana (51), Orlando José Guzmán Aldana (41) y Edwin Enrique Navarro Navarro (29).

Alias El CONAS amenaza

Óscar Enrique Guzmán Chirinos, alias “El Conas”, amenazó con ejecutar actos terroristas contra el Estado venezolano, si sus dos hermanas detenidas en Carabobo son privadas de libertad.

“Si a mis dos hermanas las presentan ante el Ministerio Público y las privan de su libertad, por solo el hecho de hablar conmigo, yo voy a declarar la guerra al Estado contra los Palacios de Justicia de Venezuela. Todo lo que le pertenezca al Estado lo voy a atacar terrorísticamente. Si a mis dos hermanas no las sueltan y las presentan ante el Ministerio Público, va a correr sangre en la nación. Yo se lo dije a los cuerpos policiales que mi familia no tiene la culpa de lo que yo hago porque nadie elige la familia de nadie. Si el Cicpc me declara la guerra, yo le declaró la guerra más fuerte a ellos”, aseveró el delincuente en audios difundidos por redes sociales.

cactus24 16-09-22