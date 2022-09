La modelo que gana una fortuna por fotos de sus axilas sin depilar

Anuncios Google

Una mujer dejó de afeitarse y ahora es la sensación del momento en la página de contenido para adultos OnlyFans.

Se trata de “Cherry the Mistress”, la cual ha ganado 20,000 dólares al mes por sus imágenes peludas en línea.

Blom

Esta cifra es 20 veces más de lo que ganaba en su trabajo anterior como barista.

Desde que tuvo éxito en OnlyFans, renunció a su trabajo diario y abandonó la universidad para crear contenido sexy a tiempo completo, y lo llamó la “mejor decisión” que jamás haya tomado.

“Siempre he sido una persona muy sexual y me encantaba expresarme sexualmente”, dijo Cherry, de 20 años, a The Post.

Añadió además que ahora está trabajando de 12 a 14 horas al día, los 7 días de la semana, simplemente porque le encanta hacerlo.

La joven tiene un novio, quien la apoya y se encarga de todas las tareas domésticas.

Cactus24//12-09-2022