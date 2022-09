Jessi Uribe cambia de look y causa revuelo en fanaticada

Anuncios Google

El cantante santandereano de música popular Jessi Uribe, quien el 29 de octubre se presentará en Punto Fijo publicó un video mostrando cómo quedó su cabello luego de haber pasado por un proceso de tinte bastante radical.

Blom

En su cuenta de Instagram con más de 6 millones de seguidores, el artista musical colombiano explicó a qué se debe el cambio de look y reveló que incluso el tinte le dio una reacción alérgica, pero que la acepta si eso se significa verse tan bien.

“Nuevo look para la feria d Búcaro. Me eché el tinte y me broté un poco, me dio alergia. Pero bueno, luego les muestro cómo quede bien chimba” dijo a sus seguidores el famoso en su video.

El video ya cuenta con más de 14 mil likes y muchos comentarios en los que sus fans lo felicitan por su nuevo estilo.

“Eso parceroooo!”, “Me gusta tu nuevo look mi bombom tkm @jessiuribe3”, “Te luce”, “Te ves bien. Compa”, “La verdad te ves más guapo con tu cabello natural ya con tu voz tu humildad y con tu esposa no necesitas eso para nada se mejor original” fueron algunos de los comentarios que recibió el cantante.

Las entradas para el concierto de Jessy Uribe en Punto Fijo bajo la producción de @Prod.catirelopez están a la venta en el Stand del Centro Comercial Las Virtudes de Punto Fijo, estado Falcón.

PARA VER EL VIDEO DE JESSY URIBE DALE CLIK AQUÍ: https://www.instagram.com/p/CiRHsHqNWpF/

CACTUS24 09-09-22