Indira Urbaneja: La oposición necesita un candidato 3G para enfrentar a Maduro en 2024

Anuncios Google

A juicio de la analista política y CEO de Reunificados, Indira Urbaneja, la oposición venezolana necesita construir un «candidato 3G» para poder dibujar en un posible triunfo en las elecciones presidenciales previstas para el 2024.

«Hoy, quien pretenda creerse abanderado de las presidenciales de 2024, tiene que ser el candidato 3G. Que tenga la posibilidad de ganar, garantía de entrega del poder (…) Y la tercera g, que es la gobernabilidad”, explicó la experta en marketing político.

Blom

Sobre este particular, Urbaneja adelantó que es vital para que se produzca un cambio político, en Venezuela, que quien resulte el representante opositor pueda lograr una negociación con el chavismo. «Yo vivo en la real politik y el pragmatismo de la política y se que no hay manera de pensar en un triunfo en el 2024 que no sea acordando la entrega del poder», sumó.

Citando la transición chilena que permitió la llegada al poder de Patricio Alwing, y tras explicar que aunque los votos los tenía Ricardo Lagos debió dar paso a quien transmitía confianza a Augusto Pinochet y a su cúpula militar; Urbaneja apuntó que el candidato de las fuerzas que adversan a Maduro debe brindar confianza al chavismo, a las Fuerzas Armadas y a toda la estructura social del partido de gobierno que sigue movilizándose.

«Aquí hay un sector de oposición que su único plan de gobierno es llegar a Miraflores para sacar a (Hugo) Chávez del Cuartel de la Montaña», cuestionó.

En entrevista con Carlos Peñaloza para Canal I, la portavoz citó que este perfil es muy difícil que surja de unas elecciones primarias como las que hoy están planteadas por un ala de la oposición:

«Un proceso todo oscuro y escueto que todavía no tiene pie ni cabeza ni se sabe para donde va». Advirtió que esto solo puede ser el resultado de una gran negociación y de un gran consenso nacional.

«Ese candidato 3G puede ser un outsider que no venga de la clase política tradicional o puede ser un insider que sí venga de la clase política tradicional, pero tiene que tener estas tres condiciones. De lo contrario, que no pierda ni el tiempo ni la plata porque no tiene chance de ganar en 2024», señaló.

Cactus24//08-09-2022