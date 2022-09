Gran Bretaña llora al monarca con más años de servicio

Anuncios Google

Se espera que grandes multitudes se reúnan frente al Palacio de Buckingham en el centro de Londres, mientras llegan tributos de todo el país y el mundo. Los temores habían aumentado a medida que la familia real se apresuraba a viajar a Escocia para estar al lado de la reina después de que el Palacio de Buckingham dijera que había sido puesta bajo supervisión médica .

Pocos británicos han conocido a otro monarca, por lo que el final del reinado de Isabel después de más de 70 años empujará a la familia real, y a Gran Bretaña, a días de luto y una nueva era incierta.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022