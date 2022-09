Fermín: “Si hay cierta recuperación económica deben aumentar salarios y pensiones”

Anuncios Google

Este miércoles 7 de septiembre se celebró en todo el país el cuarto aniversario del partido Soluciones para Venezuela. El presidente del partido del mapa, Claudio Fermín, llamó en el marco del aniversario a “dedicarnos a discutir los problemas de la economía y de los servicios, a construir nuevas soluciones con la gente”.

Fermín afirmó, igualmente, que “no podemos esperar a la posibilidad de un cambio de gobierno para que haya un cambio en la calidad de vida y la respuesta de gobierno”. Señaló que “el caso de la ONAPRE es un ejemplo fehaciente: se logró un cambio sin esperar a un cambio de gobierno. Obligó al gobierno a corregir”.

El exalcalde de Caracas insistió en un aumento de salarios. “El gobierno lleva tiempo diciendo que hay una recuperación económica. Y si hay cierta recuperación económica, en Soluciones para Venezuela decimos: ¡Aumenten los salarios y las pensiones!”, planteó. Fermín añadió que “si el factor trabajo no es remunerado no va a haber aumento de la demanda y no va a crecer la economía”.

Los presupuestos

Claudio Fermín llamó a cambiar el debate “de los dimes y diretes, de las candidaturas, al tema de los servicios públicos”. En ese sentido, urgió “a que todos los sectores nos pongamos de acuerdo para que funcione el país”.

Los dos próximos meses, informó Fermín, “son cruciales para que se aprueben los presupuestos”. Advirtió que “lo que usted reclame el año que viene, si no está en el presupuesto, no se va a hacer”. Llamó a los funcionarios “a reorientar los presupuestos para dar prioridad al abastecimiento de agua y la dotación de los centros de salud que son temas graves”.

“El trabajador necesita aumento de salarios. Las comunidades necesitan resolver el tema del agua, de la salud. Eso es lo prioritario”, afirmó el también profesor universitario. “Estamos dedicados a trabajar nuestras tesis y organizarnos, en plantear soluciones con la gente. La discusión sobre las candidaturas de 2024 y 2025 llegará, pero este no es el momento”, concluyó, “es el momento de ocuparnos de los problemas del día a día”.

