Angelina Jolie demanda a Brad Pitt por 250 millones de dólares

Brad Pitt es uno de los acusados ​​en una demanda de 250 millones de dólares presentada por la excompañía de Angelina Jolie , Nouvel, en la que la compañía afirma que el actor emprendió una «guerra vengativa» en un esfuerzo por arrebatarle el control de la bodega que él y Jolie compraron. 2008.

Según los documentos legales, obtenidos por ET, Nouvel afirma que Pitt «ideó un plan hasta ahora exitoso» para tomar el control de Chateau Miraval y usó el negocio como su «feudo personal».

ET se acercó a Nouvel, y no tenía comentarios. Una fuente le dice a ET que la última demanda de Jolie contra Pitt que involucra a su bodega es «otro refrito y reempaquetado de material antiguo para tratar de distraer la atención del comportamiento de la otra parte».

La bodega es conocida por el vino rosado que produce en la finca de 1.300 acres ubicada en el sur de Francia. La propiedad consta de una casa solariega, viñedos y numerosos otros edificios. Según la demanda, Pitt y Jolie se propusieron rejuvenecer el negocio «modesto» de la bodega invirtiendo conjuntamente «decenas de millones de dólares en mejoras a la propiedad» a través de sus compañías de inversión: Pitt’s Mondo Bongo y Jolie’s Nouvel.

Según la demanda, el plan era que Jolie continuaría con su trabajo humanitario mientras la supervisión de la bodega «quedaba en manos de Pitt». Para 2013, afirma la demanda, el negocio de la bodega floreció, «generando decenas de millones de dólares en ganancias». El éxito también incluyó que Chateau Miraval fuera nombrado «mejor rosado del año» por la revista Wine Spectator . Pero mientras el negocio estaba en auge, la demanda afirma que detrás de escena, las cosas entre Pitt y Jolie pronto iban cuesta abajo.

En la demanda, Nouvel menciona que «Pitt desarrolló un problema de abuso de alcohol reconocido públicamente». La demanda también menciona «un incidente grave e internacionalmente publicitado entre Pitt, Jolie y los hijos de la pareja», en alusión al incidente del jet privado de septiembre de 2016 que fue objeto de un explosivo informe del FBI . Jolie solicitaría el divorcio ese mes y el divorcio finalizó en 2019.

Nouvel afirma en la demanda que Pitt libró una guerra después de que Jolie solicitó el divorcio en 2016 y que supuestamente «se embarcó en una campaña multifacética de años para tomar el control de Chateau Miraval y apropiarse de los activos de la compañía para su beneficio y el de los suyos». empresas y amigos».

Nouvel afirma que Pitt congeló la compañía de Chateau Miraval y que Pitt trató la bodega como su «feudo personal». Nouvel afirma que, después de que Pitt secuestró silenciosamente la bodega altamente rentable, el actor «desperdició sus activos, gastando millones en proyectos de vanidad, incluido más de $ 1 millón en renovaciones de piscinas y otros fondos para restaurar un estudio de grabación».

Cactus24//08-09-2022