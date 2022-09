Rodeada de polémica se estrenó docuserie «House of Hammer»

Anuncios Google

A principios de 2021, el mundo de Armie Hammer comenzó a desmoronarse. El actor con una vida aparentemente perfecta había anunciado recientemente el divorcio de su esposa durante 10 años, con quien comparte dos hijos pequeños, y luego las explosivas publicaciones en las redes sociales sobre las inclinaciones sexuales de Hammer se convirtieron en una tormenta mediática.

Hammer fue eliminado rápidamente de varios proyectos y de su agencia, WME. Los mensajes de texto no verificados supuestamente enviados por Hammer lo mostraban diciéndoles a las mujeres que quería morderlas y atarlas. “Soy 100% caníbal”, decía uno de los supuestos mensajes de texto de Hammer. «Quiero comerte.»

A medida que avanzaba la historia, numerosas mujeres afirmaron que Hammer era abusivo, controlador y coercitivo. Una mujer lo acusó de violación. El actor fue nombrado el principal sospechoso en una investigación de agresión sexual en curso por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Hammer ha negado todas las acusaciones en su contra. Su abogado ha declarado que cada encuentro sexual ha sido “consensuado, discutido y acordado de antemano, y de participación mutua”.

Pero ahora, una nueva docuserie está volviendo a poner de relieve las acusaciones de Hammer. “ House of Hammer ” de Discovery+ pone la cámara en las mujeres acusadoras de Hammer, quienes ahora se presentan para compartir el abuso que afirman haber soportado.

Dos de los temas principales de la serie son Julia Morrison, quien se comunicó virtualmente con Hammer en las redes sociales, y Courtney Vucekovich , una de las ex novias de Hammer, quien dice que el actor la convenció de participar en actividades sexuales BDSM, pero se sintió incómoda. “Me encantaría poder pintar una imagen de las banderas rojas que vi y lo que sucedió para poder tener una mentalidad en la que alguien me controlaba casi por completo”, dice Vucekovich en la serie. “Había perdido todo mi sentido de identidad. Eres suyo, completamente.

Vucekovich dice que Hammer la “bombardeó con amor” con comunicación constante, afecto y tiempo de calidad. “Cuando estábamos juntos, me sentía bien, pero cuando estábamos separados, tenía un hoyo en el estómago”, explica Vucekovich ante la cámara.

En la serie, muestra una imagen de una mordedura que, según afirma, es de Hammer. Ella dice que dejaría marcas de manos en su cuerpo, rastreó su ubicación en su teléfono y una vez la llevó a una tienda de suministros para comprar cuerda.

En un momento, Vucekovich menciona un incidente que ella es demasiado emocional para compartir en la pantalla: “Hubo una cosa que me pasó. Ni siquiera me gusta pensar en ello” , dice. “ Creo que es algo de lo que hablas antes de que esté hecho, y no hablamos de esto. Era algo que nunca me habían hecho, y es algo muy degradante, muy denigrante”. Llena de lágrimas mientras mira a la cámara, se detiene y dice: «No quiero sacarlo».

Vucekovich es una de las mujeres con las que Hammer se puso en contacto en Instagram con quien comenzó una comunicación constante, antes de finalmente conocerse en persona y comenzar una relación sexual. Todas las mujeres que se han pronunciado en contra de Hammer en el último año y medio han expresado un patrón similar de comunicación, control y coerción.

Pero muchos de los otros ex de Hammer que lo han acusado públicamente, incluida Lorenze, no aparecen en «House of Hammer».