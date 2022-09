Peligroso tobogán fue inaugurado y clausurado el mismo día

Anuncios Google

El tobogán del parque de Detroit fue reabierto después de dos años cerrado por la pandemia, pero el mismo día que abrió tuvo que ser cerrado otra vez porque varios videos mostraron como los visitantes eran lanzados por el aire y caían al piso con fuerza al ser impulsados por las curvas del diseño.

That slide in Detroit has me laughing so hard 😂 why do people keep going down it 😂 pic.twitter.com/9iZblqWaXm

En los videos se puede ver como los niños que se animaban a deslizarse por el tobogán entraban en unos sacos que aumentaban el impulso y se deslizaban por las colinas de la estructura, pero eso solo los hacía aumentar de velocidad y terminaban cayendo al suelo con fuerza desde el aire.

Las redes sociales se llenaron de vídeos en los que los asistentes que se deslizaban por el tobogán saltaban sin control alguno y con el riesgo de, bueno, quebrarse un hueso en cualquier momento.

The giant slide on Detroit’s Belle Isle has been closed, as the park “is going to be making some adjustments to the speed that we have seen users coming down” pic.twitter.com/MnJC92WzRv