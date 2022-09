Mujer demandó al psiquiatra por su transición a hombre: aprobó la terapia hormonal a pesar de que solo la vio una vez

Anuncios Google

Una mujer australiana griega está demandando a su psiquiatra por negligencia profesional después de que aprobó su transición a un hombre.

Según el informe de noticias, Jay Langadinos está demandando al psiquiatra Dr. Patrick Toohey, quien aprobó su terapia hormonal a pesar de que solo la vio en una sola cita.

En una entrevista con The Age y The Sydney Morning Herald , la Sra. Langadinos alegó que el Dr. Toohey fue negligente y agregó: «Saber que no puedo tener hijos es absolutamente devastador».

Jay Langadinos, entonces de 19 años, conoció al psiquiatra Dr. Patrick Toohey el 7 de mayo de 2010, después de decirle a un médico que «siempre había sentido que era un niño en lugar de una niña», dijo una declaración de demanda presentada en la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur .

El Dr. Toohey evaluó a Jay para determinar si era adecuada para el tratamiento de transición y, después de una sola reunión, el Dr. Toohey dictaminó que sufría de disforia de género y firmó la terapia en adelante. ‘

Según el Mail, el Dr. Toohey también recomendó «fuertemente» que la Sra. Langadinos recibiera terapia social y familiar, aunque ella no recibió ninguna de las dos. A pesar de esto, el médico luego aprobó cirugías para extirparle los senos y la matriz como parte de la transición.

Ahora, con 31 años, la Sra. Langadinos está demandando al Dr. Toohey por negligencia profesional y afirma que no tomó las precauciones necesarias durante su transición.

Langadinos explicó que al crecer, sintió que era «defectuosa» porque se dio cuenta de que le atraían las chicas. A los 17, leyó sobre la disforia de género. Entonces, «pensé, ‘Eso es lo que tengo’. Decidí que debía ser transgénero por el malestar que tenía en mi cuerpo», explica ahora.

Langadinos ha contado que a medida que se volvía cada vez más infeliz, decidió que la fuente de su angustia era que ella no era un hombre, «así que la respuesta fue cambiar mi cuerpo aún más».

Durante la reunión inicial que tuvo con Toohey, informó al psiquiatra de que se había sentido angustiada cuando la obligaron a vestirse como una niña en la escuela primaria, tenía modales de «marimacha», estaba socialmente aislada y dejó el colegio a los 11 años.

Toohey supuestamente dijo que cuando vio a Langadinos por primera vez, notó «una historia pasada de fobia social y depresión significativas que pueden haber ido más allá de la disforia de género», según la demanda.

