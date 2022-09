“Bogotá no es ninguna capital del crimen ni del sicariato”, dice alcaldesa

Anuncios Google

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió este jueves en una entrevista para una radio local, sobre los problemas de inseguridad y de movilidad en la capital que últimamente se han agudizado y afectado a los ciudadanos.

Recientemente, se han conocido numerosas denuncias de caos en el tráfico y alerta en los ciudadanos por la aparición de cuerpos, además de casos de hurto y fleteo en varios puntos de la ciudad, según medios locales.

López aseguró que Bogotá “está a tres puntos de ser la capital de la vida, de entrar en la categoría de ciudades no violentas” debido a que, según ella, existe una «tasa de homicidio menor a 10 homicidios por cada 10.000 habitantes. La tasa del año pasado fue de 14», dijo.

“En lo que va del año, aún con las dolorosas situaciones que hemos enfrentado, la tasa es de 8 por cada 100.000 habitantes. No estamos sitiados, es amarillismo político que no se basa en los hechos. A todos nos duele, cada muerte nos duele, aún la de los peores criminales, (pero) Bogotá no es ninguna capital del crimen ni del sicariato”, indicó.

La alcaldesa atribuyó el fenómeno a la subida del precio del dólar: “Con el dólar casi a $4.500, las rentas criminales están ganando un montón de dinero. Hay disputas por esas rentas”.

López indicó que, desde el año 2017 y no desde el año pasado, ha aumentado «la modalidad del ajuste de cuentas: Hay organizaciones transnacionales que se disputan rentas criminales en diferentes países y han entrado a confrontar a organizaciones criminales colombianas. Básicamente eso es lo que está pasando: hay un fenómeno transnacional de crimen”.

La mandataria insistió en que esto no quiere decir que la ciudad esté «tomada por el crimen, pues ninguna organización criminal controla una zona, ni se debe pedir permiso para entrar o se hacen pactos con la mafia», dijo.

“Aquí no se pacta con los bandidos, acá se combate a los bandidos, aún si en ese combate se generan disputas como las que hemos registrado. Habla muy bien de los bogotanos que creemos que la vida es sagrada, que nos conmueva cada muerte así sea un bandido”, agregó.

Cactus24/ 01/09/2022