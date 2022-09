Presidente chileno sobre «régimen de excepción» en El Salvador: “una deriva autoritaria”

Anuncios Google

El presidente chileno Gabriel Boric, criticó este miércoles, en una entrevista para la revista estadounidense Time, duramente el «régimen de excepción» que vive El Salvador desde hace cinco meses, así como la “deriva autoritaria”, según él, de Nayib Bukele para combatir a las pandillas.

Boric afirmó que no se siente identificado con la forma de gobierno de Nayib Bukele, después de ser cuestionado sobre su opinión respecto al mandatario.

“No nos conocemos personalmente. Él no ha participado en las cumbres. Y si uno no participa por opción a las instancias multilaterales, genera también una sospecha. ¿Por qué no enfrentarse al escrutinio de sus pares?”, respondió Boric, al preguntarle sobre las políticas aplicada por el mandatario Bukele.

Según el mandatario chileno, en El Salvador hay “efectivamente una deriva autoritaria” para enfrentar “un problema gravísimo, que es el tema de las maras”, a través de un régimen de excepción.

“Yo sé que es muy difícil y que la delincuencia hay que enfrentarla con mucha decisión, pero eso no se puede hacer restringiendo la democracia. Y la verdad es que no me siento muy identificado con la forma en que Bukele está liderando su gobierno. Imagino que él podría decir lo mismo de mí”, agregó.

En ese mismo orden, extendió sus críticas a las «violaciones de derechos humanos del gobierno de Daniel Ortega», en Nicaragua.“No puede ser que yo me indigne cuando se violan los derechos en Palestina pero no en Nicaragua. Cuando la defensa de los derechos humanos es parcial, pierde legitimidad”, afirmó.

Boric dijo ser crítico de “todas las derivas autoritarias en la izquierda en la región”, algo que le ha costado “muchas críticas” entre sus simpatizantes. “Creo que las derivas autoritarias que han existido a la izquierda han hecho mucho daño no solamente a la idea de la izquierda sino también a sus pueblos. Por lo tanto, soy en primer lugar demócrata”, sostuvo.

Cactus24/ 01/09/2022