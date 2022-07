Prosperi cuestionó que dirigentes inhabilitados se presenten en las primarias

Anuncios Google

El dirigente de Acción Democrática (AD), Carlos Prosperi, consideró que los políticos que están inhabilitados por el régimen que se presenten como precandidatos presidenciales en las primarias de la Plataforma Unitaria, estarían “engañando” a los electores.

“Tenemos que actuar con responsabilidad. Si yo estuviera inhabilitado y AD decide que yo soy el abanderado, yo no puedo presentarme. Yo no lo haría porque es engañar al electorado. Nosotros tenemos que actuar con sinceridad”, sostuvo en entrevista por Globovisión, al ser consultado por el caso en particular de Juan Guaidó.

A pesar de esto, anticipó que su partido no se opondrá a que los políticos inhabilitados participen en las primarias, con el objetivo de lograr la unidad.

Cactus24//20-07-2022