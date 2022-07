Ethan Hawke: Marvel es amigable con los actores, pero no con los directores

Anuncios Google

Después de aclarar previamente que no ve ninguna diferencia entre «arte alto y arte bajo», Hawke dijo en una nueva entrevista con IndieWire que su principal motivación para hacer Moon Knight, en la que interpretó al villano líder de culto Arthur Harrow, fue «alertar a Marvel sobre su marca de actuación». Esto sucedió alentado por su hija Maya Hawke, quien le dijo que es una mala forma el hecho ver las cosas desde afuera y decirles a todos que su trabajo es malo.

Hawke dijo que no es nadie para dictar lo que los «jóvenes» deben y no deben ver, y solo quería experimentar el mundo de Marvel por sí mismo. Llegó a la conclusión de que, si bien Marvel es «amigable con los actores», podría no ser «amigable con el director». En sus propias palabras:

«Ese grupo de personas es extremadamente amigable con los actores. Puede que no sean amigables con el director, y eso podría ser de lo que Scorsese y Coppola están hablando. Pero aman a los actores. Creo que Kevin Feige tuvo una gran cosa con Robert Downey Jr. y entendió que la pasión de Downey era una gran parte del éxito. Cuando los actores están emocionados por un papel, el público se emociona al verlos. Feige entendió el algoritmo allí, por lo que son extremadamente respetuosos con el proceso. Lo mejor de Moon Knight para mí fue la actuación de Oscar. Es una cosa gonzo que tiene un presupuesto gigante, una actuación bastante fuera de lugar», dijo.

Hawke hizo una referencia a los polémicos comentarios hechos por los directores Martin Scorsese y Francis Ford Coppola acerca de que las películas de superhéroes no son películas reales. Scorsese los comparó con los paseos en parques temáticos en una entrevista de 2019 con Empire, y Coppola fue un paso más allá, y en un evento de prensa en Francia en el mismo año, llamó a las películas de Marvel «despreciables».

El actor defendió los comentarios de Scorsese y Coppola sobre Marvel (o, al menos, su derecho a hacerlos), y dijo que aprecia que «los estadistas mayores de la comunidad le recuerden a la gente que no ponga el listón demasiado bajo», porque si «no salen a decir su verdad sobre cómo hay cosas más importantes que ganar dinero.

