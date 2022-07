Forenses determinaron que la muerte de Ivana Trump fue accidental

Anuncios Google

Ivana Trump, la primera esposa del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, murió en un accidente al sufrir lesiones por impacto contundente en el torso, informó este viernes la Oficina del Médico Forense de la ciudad de Nueva York.

El dictamen oficial se produjo un día después de que Ivana, de 73 años, fuera encontrada muerta en su residencia de Manhattan.

Una portavoz de la oficina forense dijo que la causa de la muerte de Ivana fue un “traumatismo por impacto contundente”, y la forma de su muerte fue un “accidente”. Y añadió: “Habiendo dado a conocer esta determinación, la OCME no hará más comentarios sobre la investigación”.

El multimillonario republicano Donald Trump comunicó el jueves que había fallecido su ex esposa pero no explicó la causa de la muerte. El diario The New York Times informó entonces que se investiga una posible caída por las escaleras en su apartamento de Manhattan.