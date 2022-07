Paraguaná| Familiares de pacientes renales exigen reactivación de máquinas de diálisis

Anuncios Google

Familiares de los 53 pacientes que cumplen su tratamiento en la unidad de diálisis del hospital Doctor Rafael Calles Sierra de Punto Fijo, península de Paraguaná piden a las autoridades mayor atención en lo que refiere a insumos, operatividad de máquinas y aires acondicionados.

En representación de los afectados, Yamelis Petit, madre de la joven Francis García de 18 años de edad, quien lleva tres años cumpliendo el tratamiento, asegura que solo hay ocho máquinas de 16 existentes en esta unidad dializadora que atiende pacientes de los tres municipios península.

Blom

Expresó con preocupación que en estos espacios de salud, además carecen de aires acondicionados y no tienen beneficios para la realización de los exámenes rutinarios y trasplante de sangre porque el hospital central de la ciudad no tiene estos servicios operativos y deben gastar mucho dinero.

No obstante, resaltó el esfuerzo que realiza el personal médico y de enfermería para atención de los enfermos; muchos de ellos son de otros municipios y en ocasiones no tienen como movilizarse debido a que no cuentan con transporte, como lo habían asignado anteriormente.

Ante esta situación, exhortan al Gobernador Víctor Clark, el alcalde del municipio Carirubana Abel Petit, la directora del hospital Calles Sierra Mayerling Yanes y al secretario regional de salud Jesús Osteicichea a buscar una solución por el bienestar de estos pacientes que depende de esta unidad.

Cactus24//06-07-2022