Denuncian falta de medicamentos en la sala de emergencia del hospital de Coro

La nueva emergencia del hospital de Coro, reactivada el pasado 9 de junio por el gobernador de Falcón, no tiene medicamentos e insumos para atender las distintas emergencias médicas de los falconianos, según testimonios documentados por Cactus 24.

Familiares apostados a las afuera del hospital, describen la odisea que viven para estar cerca de sus pacientes, se quejan por el alto costo de los medicamentos y cuentan los desafíos para trasladar a sus familiares en ambulancias.

Alfredo Díaz es oriundo del municipio Democracia, al occidente de Falcón, tiene 26 días con su hija en la emergencia del hospital tras presentar un derrame cerebral.

Dice que todo lo ha comprado, pero ya no tiene dinero para sostener la enfermedad de su hija. Asegura que el sistema de salud pública en Coro no le ha ayudado con insumos médicos, ni con los más básicos.

“Tuve que comprar guantes, antibióticos, solución y ya no damos para más; uno pregunta y siempre nos dicen que no hay”, contó para Cactus 24.

Dentro de las instalaciones recién pintadas, la escasez de insumos básicos y de personal capacitado no ha cambiado. La preocupación se debate entre superar la enfermedad y comprar los medicamentos.

“Yo gasté 48 dólares americanos, y todavía me falta, ellos nos dicen que no hay nada”, declaró una ciudadana habitante del sector Santa María de Coro

La falta de un tomógrafo resulta un problema para muchos pacientes.

“Mi esposo le dio un ACV, no hay aquí para hacer una tomografía que cuesta en privado hasta 120 dólares, nosotros no tenemos plata, no tenemos millones, es difícil cubrir la comida más todo lo que aquí debe haber, aquí no hay ni agua”, narró Rosa Granadillo.

Otras de las críticas es el déficit de ambulancias, varios pacientes confesaron para Cactus 24, que han comprado litros de gasolina y a través del tráfico de influencia, conseguir una ambulancia para trasladarse a la emergencia del hospital.