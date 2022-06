Actriz venezolana confesó que fue abusada sexualmente por su abuelo

Anuncios Google

La actriz venezolana Daniella Navarro no está dejando indiferente a nadie con su participación en La casa de los famosos y abrió como nunca su corazón este domingo en el reality show de Telemundo a través de su curva de la vida e hizo algunas confesiones hasta ahora desconocidas sobre su pasado que dejaron a muchos televidentes conmocionados.

«Viene una de las peores etapas de mi vida que fue ser abusada por mi abuelo (rompe a llorar) y no poder decir absolutamente nada porque ya sentía que yo era responsable de que mi mamá tuviera el corazón roto y no quería romperle el corazón diciéndole que su papá abusaba de nosotras y seguí guardando rabia en mi corazón…», compartió Daniella, quien decidió callar lo sucedido por años. «Mi mamá me regaló el que es mi mejor amigo hoy en la actualidad, que es mi hermano, y decidí no romper la felicidad que eso había traído a la familia y me lo guardé hasta mis 25 años».

Esta es la curva de la vida de Daniella Navarro 😍 ¿Cuál etapa de su vida te impactó más? 😧 Sigue #LaCasaDeLosFamosos de lunes a viernes y domingos a las 7PM/6C por Telemundo. 👈 #LCDLF2 pic.twitter.com/eoU71dDc0M — Telemundo Realities (@TLMDRealities) June 27, 2022

Cabe destacar, que Daniella Navarro ha sido amenazada en la última eliminación, junto a Salvador Zerboni, Lewis Mendoza y Niurka Marcos quien fue la expulsada del show, por lo qué le dio la oportunidad de seguir en la competencia a la criolla.

Cactus24//28-06-2022