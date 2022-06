Número de muertos por el terremoto en Afganistán aumenta a 1.150 (121 son niños)

Anuncios Google

Una réplica se cobró más vidas el viernes y amenazó con generar aún más miseria en un área del este de Afganistán que se tambalea por un poderoso terremoto que, según los medios estatales, mató a 1.150 personas esta semana.

Entre los muertos por el terremoto de magnitud 6 del miércoles hay 121 niños, pero se espera que esa cifra aumente, dijo Mohamed Ayoya, representante de UNICEF en Afganistán. Dijo que cerca de 70 niños resultaron heridos.

Ese terremoto golpeó una región remota y montañosa que ya se enfrenta a una pobreza asombrosa en un momento en que el país en su conjunto se está hundiendo cada vez más en una crisis económica después de que muchos países retiraran la financiación y la ayuda para el desarrollo tras la toma del poder por parte de los talibanes. El viernes, el Departamento Meteorológico de Pakistán informó de un nuevo sismo de magnitud 4,2 que, según informó la agencia estatal de noticias Bakhtar, cobró cinco vidas más en el distrito de Gayan, muy afectado, e hirió a 11 personas.

La ayuda internacional había mantenido a flote al país, y su retiro dejó a millones de personas sin poder pagar los alimentos y ejerció aún más presión sobre las instalaciones médicas que ya estaban en dificultades. Casi la mitad de la población de 38 millones no puede satisfacer sus necesidades alimentarias básicas, mientras que algunos funcionarios públicos, como médicos, enfermeras y maestros, no recibieron su pago durante meses porque el gobierno talibán no puede acceder a las reservas extranjeras congeladas. Los retrasos salariales continúan en todo el sector público.

El aislamiento internacional de Afganistán también está complicando los esfuerzos de socorro, ya que menos organizaciones de ayuda tienen presencia en el país y las sanciones internacionales a los bancos afganos dificultan el envío de efectivo al país. A pesar de las exenciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. que permiten enviar dinero a grupos de ayuda, los bancos dudan en manejar tales transacciones por temor a infringir las reglas de todos modos.

Organizaciones de ayuda como la Media Luna Roja local y agencias de la ONU como el Programa Mundial de Alimentos han enviado alimentos, tiendas de campaña, colchonetas para dormir y otros artículos esenciales a familias en la provincia de Paktika, el epicentro del terremoto, y la provincia vecina de Khost. Varios países han enviado aviones de carga de ayuda.

Aún así, los residentes parecían estar en gran medida solos para lidiar con las consecuencias mientras su nuevo gobierno liderado por los talibanes y la comunidad de ayuda internacional luchan por traer ayuda. Los caminos de montaña de mala calidad que conducen a las áreas afectadas empeoraron por los daños y la lluvia.

Miles de casas de piedra y adobe se derrumbaron por el sismo, que ocurrió de noche y a menudo atrapó a familias enteras entre los escombros. Muchos de los que sobrevivieron pasaron la primera noche afuera bajo una lluvia fría. Desde entonces, los aldeanos han estado enterrando a sus muertos y excavando a mano entre los escombros en busca de sobrevivientes.

El director talibán de la Agencia de Noticias Bakhtar dijo el viernes que el número de muertos por el primer terremoto había aumentado a 1.150 personas. Abdul Wahid Rayan dijo que al menos 1.600 personas resultaron heridas.

