Britney Spears desvela el motivo por el que aún no se ha ido de luna de miel

Fuentes cercanas a la ‘Princesa del Pop’ Britney Spears, aseguran que hay más de una razón por la que aún no han disfrutado de tan merecido descanso de luna de miel, luego de su boda con Sam Asghari.

Y es que, aunque resaltan que la idea del matrimonio es escaparse a una estancia romántica en Hawái o marcharse para visitar por primera vez «algún lugar internacional» fuera de Estados Unidos, hoy por hoy tienen compromisos ineludibles que les obligan a permanecer en suelo norteamericano.

Asghari acaba de estrenar su primera película como coprotagonista, Hot Seat, con Mel Gibson y Shannen Doherty, y se encuentra en plena gira de promoción entre programas, entrevistas, presentaciones y demás actos publicitarios.

Britney Spears, por la otra, ha compartido en su Instagram los motivos que, por su parte, les han impedido disfrutar todavía de ese soñado viaje. «Todavía no me he ido de luna de miel… ¡Pero porque me casé y me mudé a una nueva casa al mismo tiempo!», ha explicado la autora de éxitos como Toxic o Circus, admitiendo que hacerlo todo a la vez quizá no ha sido la mejor idea: «No ha sido lo más inteligente. Todo es nuevo, piscina nueva, cocina nueva, cama nueva… ¡Creo que estoy en shock!».

Cactus24//24-06-2022