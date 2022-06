Murió Miss Brasil 2018  tras dos meses en coma

Anuncios Google

Nacida en Macaé, en el norte de Fluminense, la ex Miss Brasil Continentes Unidos en 2018, Gleycy Correia, de 27 años, falleció este lunes luego de pasar dos meses en coma tras complicaciones de una cirugía de amigdalitis. En este tiempo ella usó su perfil de Instagram para compartir sus experiencias de vida con sus 52 mil seguidores.

Según informaron familiares de Gleycy Correia, ella se pasó por una cirugía a las amígdalas, después de que detectara una masa blanca en su garganta. A los cinco días, sufrió una hemorragia en la zona operada y fue a un centro de salud. Allí, le dio un paro cardiaco y quedó en estado de coma.

La familia de Gleycy Correia denuncia negligencia

Según Douglas Correia, hermano mayor de Gleycy, tras la operación, ella no podía pasar los alimentos, ni siquiera los más blandos, y que cuando se comunicó con la secretaria del médico que la operó, no obtuvo las respuestas que buscaba, por lo que alegan que no hubo un seguimiento postoperatorio.

A raíz de ello, la familia de la modelo ha denunciado al médico que la vio, y también al centro médico donde fueron a solicitar atención médica.

Las reacciones tras la muerte de la modelo y empresaria Gleycy Correia no se han hecho esperar. Uno de los primeros en dar la noticia, fue Jak Abreu, pastor de la iglesia frecuentada por la excandidata de belleza.

