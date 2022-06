Luis Vicente León: No hay líderes de oficialismo u oposición que tengan aceptación popular relevante en Venezuela

Anuncios Google

Para el economista y presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, el panorama político nacional de estos momentos deja entrever que las posibilidades de cambios siguen siendo muy bajas. Considera que Venezuela está atravesando uno de los peores momentos de su historia para que exista una posibilidad de ese cambio.

«El panorama político va sin grandes cambios. Yo creo que en el país se ha independizado la economía y la política. Los cambios que se están visualizando son económicos e incluso, es más fácil visualizar un cambio en el Gobierno que un cambio de Gobierno», explicó.

León asegura que en estos momentos hay un desinterés de la población en la política y que la relación que debería existir entre los líderes, partidos e instituciones con los ciudadanos se ha pulverizado. «Hay gran apatía sobre la expectativa de que se produzca un cambio de Gobierno en Venezuela», dijo.

En entrevista para La Prensa de Lara, León dijo que no existe un líder relevante en el país: «Desde el punto de vista de imagen, de popularidad y de respaldo popular que es lo que nosotros medimos en términos de encuestas, no hay ningún líder ni del Gobierno ni de la oposición que tenga niveles de aceptación popular relevantes que lo hagan visualizar como un líder importante en la escena política. El líder más grande en Venezuela lo que tiene en estos momentos es 20%. No hay nadie que pueda ser visualizado como un líder relevante en la estructura política de Venezuela», expuso.