Hallan los cuerpos del periodista británico y su guía desaparecidos en el Amazonas

Los cuerpos del periodista británico Dom Phillips y del experto indígena Bruno Pereira, que llevaban más de una semana desaparecidos en la selva amazónica de Brasil, fueron encontrados el lunes, según informó el medio de comunicación G1 citando a la esposa de Phillips, Alessandra Sampaio.

El domingo se había encontrado ropa de Pereira, incluida una tarjeta de identificación sanitaria a su nombre, y una mochila con ropa de Phillips, junto con las botas de ambos.

Las autoridades aún no han confirmado la noticia de que se han encontrado los cadáveres, según G1.

Los detectives de la policía estatal que participan en la investigación dijeron a Reuters que se están centrando en los cazadores furtivos y los pescadores ilegales de la zona, que se enfrentaban a menudo con Pereira cuando organizaba patrullas indígenas en la reserva local.

La policía ha detenido a un pescador, Amarildo da Costa, conocido como “Pelado”, por un cargo de posesión de armas y lo mantiene bajo custodia mientras investiga si está implicado en la muerte de los hombres.

La policía busca al periodista británico Dom Phillips y al experto indígena Bruno Araujo Pereira, desaparecidos en el territorio indígena Valle de Javari, en Atalaia do Norte, estado de Amazonas, Brasil, el sábado 11 de junio de 2022.

Los testigos han dicho que vieron por última vez a Pereira y a Phillips, un reportero independiente que ha colaborado con The Guardian y The Washington Post, cuando navegaban desde la comunidad de Sao Rafael hacia el municipio de Atalaia do Norte, en la reserva indígena del Valle do Javari.

Los dos hombres estaban haciendo un reportaje en la remota zona selvática cercana a la frontera con Perú y Colombia que alberga el mayor número de indígenas no contactados del mundo. La región, salvaje y sin ley, ha atraído a bandas de contrabandistas de cocaína, junto con madereros, mineros y cazadores ilegales.

La noticia de la desaparición de los dos hombres resonó a nivel mundial y los ecologistas y activistas de derechos humanos habían instado al presidente brasileño Jair Bolsonaro a intensificar la búsqueda.

Bolsonaro, que el año pasado se enfrentó a duros cuestionamientos de Phillips en conferencias de prensa sobre el debilitamiento de la aplicación de la ley ambiental en Brasil, dijo la semana pasada que los dos hombres “estaban en una aventura que no es recomendable” y sugirió que podrían haber sido ejecutados.

Cactus24 13-06-22