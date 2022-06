Cabello: El código rojo debe ser contra Marco Rubio por conspirar para asesinar a un presidente

Anuncios Google

Consultado sobre declaraciones del senador republicano, Marco Rubio, en las que pide al Gobierno de Estados Unidos activar el alerta Roja de Interpol para que Maduro sea capturado en plena gira por euroasia, el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello respondió que quien debe ser apresado y capturado por cometer delitos contra Venezuela es dicho funcionario.

«Marco Rubio es un delincuente, pertenece a mafias (…) el código rojo debe ser contra Marco Rubio por conspirar para asesinar a un presidente. Hay elementos para abrirle una investigación y ser enviado a Venezuela para ser juzgado, son funcionarios que usan su poder para imponer cosas a un pueblo», fustigó.

El diputado de 2020 volvió a referirse a las elecciones presidenciales a celebrarse en Colombia este 19 de junio, en segunda vuelta. Hizo votos para que, gane quien gane, sea el inicio de un «período de paz» para el vecino país.

«Ojalá que respeten los resultados de esas elecciones en Colombia, que no se les ocurra hacer trampa y no usen las fotocopiadoras, que no haya centros de votación donde la gente diga que no está su voto ni alguien que diga que por él votaron 15 veces», agregó.

Cabello, negó que militantes del chavismo tengan que ver con las recientes agresiones al dirigente opositor Juan Guaidó, en los estados Zulia y Cojedes.

«Por donde pasa Voluntad Popular (VP) hay violencia, no nos echen la culpa a nosotros, son ellos mismos. Venezuela los conoce, ellos trataron de incendiar nuestro país. Por donde pasan generan violencia», expresó el también diputado de 2020, en rueda de prensa del Psuv.

Además, recordó que ha sido la oposición la que ha pedido sanciones internacionales contra Venezuela y han participado en planes conspirativos para asesinar al gobernante Nicolás Maduro, por lo que no es extraño, afirmó que sean rechazados por «la gente» donde se presenten.

Llamó la atención sobre el hecho de que el gobernador de Cojedes, Alberto Galíndez (de Primero Justicia), no hiciera un acto en la entidad para recibir a Guaidó y luego se presentaron los hechos de violencia.

«El que siembra vientos recoge tempestades, si algo está ligado con la violencia son esas estructuras (VP) (…) los generadores de violencia son las células terroristas de VP, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, afortunadamente la cosa no ha pasado de ahí por la conciencia de nuestro pueblo. Son ellos que deben revisarse», agregó./Efecto Cocuyo.

