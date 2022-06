Venezolana dio a luz en un taxi en Cúcuta

Anuncios Google

Una venezolana que se dirigía el día sábado 11 de junio al hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, dio a luz en el taxi en el que se trasladaba.

La joven y según explica, el conductor del vehículo, se movilizaba junto con un familiar al centro asistencial, pero al estar su bebé listo para nacer, lo tuvo al interior del carro mientras era auxiliada por su acompañante.

Yo me movilizaba en las horas de la mañana en mi jornada laboral de trabajo cuando una mujer me sacó la mano y me dijo que necesitaba un servicio de urgencia. Yo me dirigí hasta donde ella me indicó y cuando llegué me percaté que era una mujer en proceso de parto. Cuando ella subió al carro, decía que no aguantaba más y finalmente una familiar de ella la auxilió y fue cuando nació el bebé al interior del carro», explicó el taxista al portal Go+ Noticias.

El hombre siguió su trayecto hasta llegar al centro hospitalario donde la mujer y el bebé fueron auxiliados por el personal médico.

Se conoció que el recién nacido, que se encuentra en óptimas condiciones, pesó 3.190 gramos y midió 52 centímetros.

