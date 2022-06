Italiana de 100 años renueva el carnet de conducir: «Hay que gozársela hasta el fondo»

Anuncios Google

Candida Uderzo, una señora de la localidad de Brigenza, al noreste de Italia, renovó por dos años su carné de conducir poco después de haberse convertido en centenaria. Tras comprobar que no tenía problemas de visión ni cognitivos, en la autoescuela no tuvieron problema para extenderle durante dos años más el permiso.

«Yo siempre he conducido. Me gusta ser autónoma para no pesarle a mi hijo. Esta renovación me hace feliz y permitirá que me sienta libre todavía por un poco de tiempo», contó Uderzo en una entrevista con el diario milanés ‘Corriere della Sera’, en la que reconoció que se consideraba una «afortunada» por no sufrir enfermedades a tan provecta edad. «Tener tan buena salud me sorprende también a mí. No tomo nunca medicinas, como mucho alguna pastilla para dormir», publica el Heraldo.

El secreto para convertirse en centenario podría estar en saber gozarse la vida, según la experiencia de esta señora que supo superar momentos duros. La que considera su «única tragedia» fue quedarse viuda cuando tenía 52 años. De aquel golpe se repuso con la idea de que «estar vivo significa gozársela hasta el fondo» y «no renunciar a nada», por lo que decidió sacudirse la pena por medio de largas caminatas con las amigas, explicó Uderzo en su entrevista con el ‘Corriere della Sera’.

CACTUS24 10-06-22