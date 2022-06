Despertó del coma tras 4 semanas y descubrió que su prometido la había dejado por otra mujer

Anuncios Google

Una mujer australiana reveló cómo su novio de mucho tiempo la bloqueó en las redes sociales y se acostó con otra mujer mientras ella estaba en coma después de un accidente devastador.

Brie Duval, nativa de Perth, de 25 años, vivía en Canadá con su pareja de cuatro años cuando se cayó de cabeza de un estacionamiento después de una noche de fiesta con amigos el 29 de agosto de 2021, informó Mirror .

Deval fue trasladada en helicóptero al Hospital de la Universidad de Alberta, donde recibió soporte vital con una lesión cerebral traumática y múltiples huesos rotos.

La valiente mujer le dijo al Mirror que estuvo en coma durante cuatro semanas, y los médicos le dijeron a su madre que solo había un 10 por ciento de posibilidades de que sobreviviera a la catastrófica lesión.

Milagrosamente, salió del coma y mostró signos de mejoría, solo para experimentar más angustia cuando descubrió que su novio la había engañado en las redes sociales y se había mudado con otra mujer.

Añadió que al revisar su celular la destruyó por completo. En el móvil se encontró con que su pareja la había bloqueado de redes sociales y peor aún, la nueva novia del hombre le había mandado un mensaje.

En el texto, la mujer le informaba que el chico se había mudado con ella y su hijo y que no le hablaría nunca más. Y así fue. “No he sabido nada de él desde que estuve en el hospital. Así que ni siquiera tengo una idea clara de por qué sucedió esto”, dijo la joven a The Mirror.

Cactus24//09-06-2022