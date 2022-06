Asegura haberse gastado 20.000 euros para parecerse a un filtro de Instagram

Anuncios Google

Chirelle Mcleish nunca estuvo satisfecha con su aspecto natural. Cuando también descubrió los filtros de belleza en Instagram , que le dieron una idea de cómo podría lucir, la nativa escocesa decidió pasar por el quirófano.

Ahora solo hay unos pocos lugares en su cuerpo que aún no han sido «embellecidos» artificialmente.

Además de una operación de senos en la que sus senos se agrandaron significativamente, sus labios, nariz, pómulos y cejas también parecen haber sido corregidos.

Para asegurarse de que las arrugas en su rostro no tengan ninguna posibilidad, la mujer de 33 años se somete a un tratamiento con ácido hialurónico cada cinco meses.

Chirelle gastó mucho en los procedimientos: según Notimerica , la rubia se ha gastado alrededor de 20.000 euros en su transformación en los últimos años.

«Siento que me veo mucho más bella desde que me hago retoques estéticos. Me considero adicta a la cirugía estética y no me da miedo reconocerlo», explicó. En su página de Instagram, donde acumula más de 10.000 seguidores, la joven inmortaliza algunas de sus fotos.

En su opinión, su rostro en particular ha «mejorado» significativamente desde que dejó que los doctores de belleza hicieran su trabajo allí.

Cactus24//06-06-2022