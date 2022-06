Dua Lipa y Aron Piper pillados en actitud muy cariñosa en una discoteca 

Anuncios Google

No obstante, lo que nadie esperaba es lo que sucedió después del concierto, ya que se la pudo ver saliendo acompañada del recinto con el actor Aron Piper, famoso por su papel en la serie ‘Élite’ de Netflix.

A video of Dua Lipa and Arón Piper at a club in Madrid last night! pic.twitter.com/0MxUStNvlw

— Dua Lipa News² (@dIipanews) June 4, 2022