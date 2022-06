Andiep: Mensualidades en colegios privados podría aumentar un 80%

Anuncios Google

El presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep), Fausto Romeo, señaló que el aumento de impuestos así como de los servicios públicos, obliga a los colegios a aumentar las matriculas escolares para el próximo año escolar, cita Versión Final.



Estima que el incremento sería entre 60% y 80% en aquellas instituciones que no reciben subsidios, debido también a que aspiran mejorar las remuneraciones de los docentes y demás trabajadores de cada plantel.



«Tras el regreso a las aulas del 100% de los estudiantes nos encontramos con una realidad que nos está masacrando y son los impuestos parafiscales en algunos municipios y los servicios que se están incrementando, no solo privados sino públicos», explicó, según reseña El Pitazo.



El aseo urbano es una de las tarifas que más se incrementó. «De pagar 5 o 40 dólares de manera irrisoria, pasamos a pagar 1200 y 1500 dólares mensuales», detalló Romeo.



Sobre el presupuesto destinado al pago de salarios, comentó que el sueldo de un maestro está por el orden de los 200 dólares y se espera que perciban entre 500 y 600 dólares, entre bonificaciones y sueldos.



«Tenemos que olvidarnos de colegios de 30 dólares o menos, en el caso de los autosustentables», enfatizó.



Igualmente, el representante de las instituciones educativas privadas, criticó que se les exija el cobro del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras porque no cuentan con las máquinas fiscales correspondientes, las cuales son costosas.

