Niña fingió su muerte para sobrevivir en la masacre de Texas

La niña de once años tuvo la habilidad de pensar en un momento de mucha tensión, algo raro de ver.

Lo hizo para ponerse a salvo dentro de la masacre. Ella es una estudiante de 11 años de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas. Vio que le dispararon mortalmente a su amiga frente a ella dentro de su clase de cuarto grado.

Ante la trágica situación Miah logró hacerse pasar por muerta y usó la sangre de una compañera para camuflarse y evitar que el asesino le disparara. “Miah vio a su amiga llena de sangre, sacó sangre de ella y se la puso encima”, dijo su tía Blanca Rivera, de acuerdo al testimonio compartido en Click 2 Houston.

Tras la masacre, Miah resultó herida pero luego fue dada de alta en el hospital. “Mi hermano dijo que tenía fragmentos de bala en la espalda”, detalló Rivera.

Según el relato de la tía de la niña, la pequeña comenzó a ser consciente de lo que había ocurrido varias horas después. “Mi cuñada me llamó llorando. Me dijo ‘creo que todo esto acaba de golpear a Miah. Creo que todo se hizo realidad. Estamos en casa, y ella está llorando y con ataques de pánico’”, lamentó.

