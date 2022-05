Directora de educación municipio Falcón: Red Intercircuital está de espalda a la alcaldía

Anuncios Google

Darlenes Espinoza, directora de educación del municipio Falcón, asevera que desde la alcaldía de esa jurisdicción han tratado de involucrarse en las políticas educativas para ayudar al mejoramiento y funcionamiento de las escuelas, sin resultados, ya que “la supervisora Vianny Díaz, ha cerrado las puertas de manera contundente, llevando al plano político su gestión, afectando a estudiantes, docentes e instituciones”.

“Quiero manifestar el malestar desde la dirección municipal de educación ya que desde el inicio de nuestra gestión hemos tratado de articular con red intercircuital a cargo de la profesora Viannys Díaz, y no se ha podido concretar reunión con ella y hemos tratado de que ellos participen de nuestras actividades y nosotros de las de ellos y no se ha podido lograr”, dijo Espinoza.

Asimismo la titular de educación municipal expresó que ven con preocupación que están truncando cualquier tipo de articulación con la alcaldía “nos preocupa mucho porque al final lo perjudicados son los estudiantes y profesores, han llevado la educación al campo político, al no asumir que la alcaldía tiene un nuevo líder quien sólo está trabajando en función del bienestar de su gente y no en partidos políticos, en venganzas o discusiones que no contribuyen en nada”.

Ante esta situación la funcionaria municipal hizo un llamado a las autoridades regionales en materia de educación para intervengan ya que el organismo que representa está abierto para que la educación se desarrolle y eleve su calidad en el municipio.

Por otro lado Darlene Espinoza, señaló que llama poderosamente la atención la actitud de la supervisora Díaz, quien al parecer, prohibió a todas las instituciones educativas a su cargo, a recibir cualquier ayuda, apoyo o colaboración que provenga de la alcaldía del Municipio Falcón.

«Esperamos por el bien de nuestra gente, contribuir al bienestar del sector educativo municipal apoyando las iniciativas de la red Inter circuital y por ende prestando todo el apoyo posible desde la Alcaldía de Municipio Falcón», expresó finalmente Darlene Espinoza./Nota de prensa Alcaldía.

